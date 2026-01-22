İngiltere merkezli kanser araştırma kuruluşları ve onkoloji uzmanları, tırnak yapısındaki fiziksel değişimlerin akciğer kanseri teşhisinde kritik bir rol oynadığını bildirdi.

Özellikle "parmak çomaklaşması" olarak adlandırılan durumun, vücuttaki oksijen seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak geliştiği ve malign tümörlerin bir yansıması olabileceği kaydedildi.

BİLİMSEL TEMELLER VE SCHAMROTH TESTİ

Kanser araştırmalarında standart bir fiziksel muayene yöntemi olan Schamroth Penceresi Testi, tırnak diplerindeki açının kaybolmasını temel aldığı aktarıldı.

Normal bir parmak yapısında iki tırnak sırt sırta getirildiğinde arada elmas şeklinde küçük bir boşluk oluşurken, akciğer kanseri riski taşıyan bireylerde bu boşluğun kapandığı gözlemlendi.

Cancer Research UK tarafından yayımlanan raporlarda, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %35'inde parmak çomaklaşması görüldüğü vurgulandı. Bu durumun, akciğerlerdeki tümörün parmak uçlarına giden kan akışını artıran kimyasallar veya hormonlar üretmesinden kaynaklandığı belirtildi.

ULUSLARARASI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Londra Royal Brompton Hastanesi Onkoloji Uzmanı Dr. Elizabeth Quo, bu semptomun hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

Dr. Quo, tırnak yatağının yumuşamasının ve tırnağın etrafındaki derinin parlamasının sürecin ilk aşamaları olduğunu, ardından tırnağın normalden daha kavisli bir hal aldığını belirtti.

Amerikan Akciğer Derneği (American Lung Association) Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Albert Rizzo ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çomaklaşma, sadece estetik bir sorun değil, sistemik bir hastalığın dışa vurumudur. Akciğerlerdeki doku hasarı ve oksijen yetersizliği, uç kılcal damarlarda genişlemeye yol açarak bu doku büyümesini tetikledi" şeklinde konuştu.

TEŞHİS İÇİN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, tırnaklardaki bu değişikliğin her zaman kanser anlamına gelmediğini ancak kalp hastalıkları veya kronik akciğer enfeksiyonları gibi ciddi durumların da habercisi olabileceğini hatırlattı.

Erken teşhisin hayatta kalma oranlarını %80 oranında artırdığına değinen araştırmacılar, tırnak yapısında ani değişim fark eden bireylerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini altını çizdi.