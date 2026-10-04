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Kaynak: İHA

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında cumartesi günü şüpheli olarak değerlendirilen 3 TIR'ı durdurdu.

TIR'larda gerçekleştirilen aramalarda 19 tabanca, 24 boş şarjör, 584 gram skunk, 460 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Operasyonda ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.



Şırnak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.