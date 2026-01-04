Afyonkarahisar’da R.P., yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta M.T., idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yoldaki trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.