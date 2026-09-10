Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları engellenmiyor. Gediz Jandarma Karakolu Kavşağı'nda kavşaktan dönmeye çalışan S.K. (51) yönetimindeki otomobil, Uşak'tan Kütahya yönüne giden S.K. (32) yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile yanındaki E.K. (57) yaralandı. TIR şoförü S.K. ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.