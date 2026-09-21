Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde rampayı çıktığı sırada tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola devrildi. Kepçenin yola devrilmesiyle yol trafiğe kapandı. İş makinesi, yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı.