Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde rampayı çıktığı sırada tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola devrildi. Kepçenin yola devrilmesiyle yol trafiğe kapandı. İş makinesi, yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı.
Tırın üzerindeki tonlarca ağırlıktaki kepçe yola devrildi
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde rampayı çıkan tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola düştü. İş makinesi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından kepçe kaldırılarak ulaşım yeniden sağlandı.
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