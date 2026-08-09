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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını yurt dışında firari durumda bulunan S.Ö'nün yaptığı belirtilen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen S.G'nin 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edildi.

TIRIN GİZLİ BÖLMESİNDE YAKALANDI

Hakkında çalışma yürütülen S.G., 8 Ağustos'ta Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüphelinin, bir tırda hazırlanan gizli bölmeye saklandığı ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

Gümrük muhafaza görevlileri tarafından tespit edilen S.G. gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan S.G'nin tırın gizli bölmesinde tespit edilerek görevliler tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde görevlilerin tırdaki gizli bölmede bulunan şüpheliyi çıkardığı anlar yer aldı.

İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirtilen suç örgütüne yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.