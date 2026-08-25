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Kaynak: İHA

Olay, Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda yaşandı. Zeynep T.'nin kullandığı 68 ABF 343 plakalı tırın cips yüklü dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredeki sürücülerin uyarısıyla durumu fark eden Zeynep T., kupayı hızla dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen alevler dorsenin tamamını kapladı. İhbar sonrasında bölgeye polis ve itfaiye gönderildi. Polis yolu araç geçişine kapatırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Çalışmalar sonunda yangın söndürüldü ancak dorse ağır hasar gördü. Ekipler tır üzerinde inceleme yaparken olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için kapsamlı ve derhal soruşturma başlatıldı.