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Kaynak: İHA

Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırdan seyir halindeyken yakıt dökülmeye başladı.

Durumu fark eden tır sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekti. Ancak yola dökülen mazot nedeniyle asfaltın kayganlaşması, arkadan gelen araçlar için tehlikeye neden oldu.

YAKLAŞIK 10 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen sürücüler araçlarının kontrolünü kaybederek kazaya yaptı. Yaklaşık 10 aracın karıştığı kaza sonrası durum 112 Acil Servis Hattı’na bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle bölgede trafik bir süre kilitlendi.

Yaşanan kaza ve yolda oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.