Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan TIR'da plastik su tanklarının içerisine gizlenmiş 4,5 milyon TL değerinde 1 milyon 801 bin 440 adet dolu makaron ele geçirildi.

Adana'dan Ankara'ya giden TIR, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şereflikoçhisar Yol Kontrol Noktası'nda durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramada, dorsede bulunan su tanklarında 1 milyon 801 bin 440 adet dolu makaron ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak sigaranın piyasa değerinin 4,5 milyon lira olduğu belirlendi.