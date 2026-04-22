Bilecik’te, mola vermek için Akaryakıt İstasyonuna aracını park eden tır sürücüsü araç içerisinde ölü bulundu.

Konya istikametinden İstanbul’a gitmekte olan 42 B* 2** plakalı çekici/tır sürücüsü Osman K. isimli sürücü mola vermek üzere yol üzerinde bulunan bir Akaryakıt istasyonunda durdu. Sabah saat 05:40 sıralarında Akaryakıt istasyonuna giriş yapan tırın 15:00 sularına dek İstasyondan ayrılmaması üzerine durumdan şüphelenilerek araç kontrol edildi. Şahsın araç içerisinde hareketsiz biçimde yattığının görülmesi üzerine durum 112’ye bildirildi.

İhbar sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yandan; şüpheli ölüm üzerine savcılık tarafından inceleme başlatılırken, şahsın ölüm nedeninin tespiti için süreç başlatıldığı bildirildi.