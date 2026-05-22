Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TIR şoförü Sabahattin Oral’dan uzun süre haber alamayan çalışma arkadaşları durumdan şüphelenerek durumu kontrol etmek istedi. Şirket sistemi üzerinden yapılan konum incelemesinde, TIR'ın Elazığ-Malatya yolu kenarında uzun süredir park halinde sabit durduğu tespit edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın yanına ulaşan ekipler, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, TIR'ın camını kırarak içeriye giriş sağladı.

Yatak Bölümünde Hareketsiz Bulundu Aracın içine giren ekipler, 60 yaşındaki sürücü Sabahattin Oral’ı TIR'ın arka kısmında bulunan yatak bölümünde hareketsiz halde buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Sağlık ekipleri tarafından TIR içinde yapılan ilk kontrollerde, deneyimli şoför Sabahattin Oral’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin TIR ve çevresinde yaptığı çalışmaların ardından, Oral’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.