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Türkiye’nin ihracat taşımacılığında önemli görev üstlenen tır şoförleri, yaşadıkları sorunları dile getirmek için Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkında bir araya gelerek açıklama yaptı. Şoförler, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, Schengen vize kısıtlamalarının kaldırılması ve gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması taleplerini dile getirdi. KATAŞ-SEN, Uluslararası Şoförler Derneği ve Yapı Yol İş Sendikası’nın destek verdiği basın açıklamasına sendika ve dernek başkanlarının yanı sıra çok sayıda tır şoförü katıldı.

Şoförler adına açıklama yapan Barış Kaya, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin Avrupa’da potansiyel göçmen ve sığınmacı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"BİZ BURADA BU ÇİLELERİ ÇEKMEK İSTEMİYORUZ"

Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Fikri Beran ise, uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin gümrük kapılarında uzun süre bekletildiğini vurguladı. Her kapıda kuyruk var olduğunu ifade eden Beran "Sınır kapılarında 24 saat, 48 saat, 50 saat, 100 saat bekleyenler var. Gümrüklerde 18 gün, 20 gün bekleyen kardeşlerimiz var. Burada şu gördüğünüz topluluk, onlar için de bu mücadeleyi veriyor. Onların da dilini haykırıyoruz burada. Bu gümrük sınırlarında şu anda Birleşik Arap Emirlikleri kapısında 18 tane araç, sadece ve sadece alıcı adamın para yatırmadığı için muameleleri yapılmadan 18 gündür bekletiliyor. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman hiçbir konsolosluk buna sahip çıkmıyor. Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na Kapıkule gibi bir park sırası istedik. Bir sıra kapısı istedik. ‘Yok, park yeterli değil’ dediler. Kardeşim, bir sürü tarla var orada. Verin imarını, park yapın oraya. Yapamıyorsanız biz buna talibiz, biz yapalım. Şoförler olarak biz yapalım bunu. Araçlar kalıyor, 20 kilometre kuyruk oluyor. Biz burada bu çileleri çekmek istemiyoruz" dedi.



KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner de uluslararası çalışan şoförlere turist vizesi verilmesinin çalışma hayatında mağduriyet oluşturduğunu ve Şoför Meslek Kanunu çıkarılması gerektiğini ifade etti.