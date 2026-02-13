CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde nakliyeci esnafı ile bir araya gelerek sektörün yaşadığı sorunları dinledi. TIR şoförleri artan maliyetler ve düşen navlun fiyatları nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını söyledi.

27 yıllık TIR şoförü Süleyman Altun, gelir-gider dengesinin tamamen bozulduğunu belirterek, “Bir lastik 36 bin lira. İstanbul’a yaptığımız sefer 36 bin lira. Niğde’den çıkınca otoyola 4 bin 700 lira veriyorum. Bana kalan 3 bin 700 lira. Bu şartlarda bu iş nasıl yapılacak?” dedi. Altun, sektörde birçok kişinin işi bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Şoförler, TAKO düzenlemesi nedeniyle çalışma saatleri konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getirirken, dinlenme alanlarının yetersizliği nedeniyle cezalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Vergi sistemine tepki gösteren nakliyeci esnafı Uğur Cengiz ise, “KDV’nin KDV’si var. Yıl içinde dört kez KDV ödeniyor. Bir TIR’cı seneye 400 bin lira borçla başlıyor. 150 bin liranın altında sigorta ve kasko yok” sözleriyle mali yükün ağırlığını anlattı.

Navlun fiyatlarının büyük firmalar lehine şekillendiğini savunan şoförler, küçük esnafın düşük ücretlere çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. TIR şoförü Ahmet Bayoğlu, krediyle aldıkları araçların değer kaybettiğini belirterek, “4 milyona aldığımız araç şu an 2,5 milyon. Borcumuz var, ödeyemezsek haciz kapıda” diye konuştu.

Deprem döneminde lojistik faaliyetlerin bel kemiğini kendilerinin oluşturduğunu hatırlatan şoförler, artan maliyetler karşısında sektörün daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Nakliyeciler, giderlerin kontrol altına alınmaması halinde çok sayıda esnafın sektörden çekilebileceği uyarısında bulundu.