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Kaynak: DHA

Mustafakemalpaşa ilçesi Balıkesir-Bursa kara yolu Boğaz Köprüsü’nde meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giderken Recep Sürekli’nin kontrolünü yitirdiği 35 DE 9912 plakalı tavuk eti yüklü TIR, köprüde taşıyıcı beton duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, TIR’ın şoför kabini ile duvar arasında sıkışan Sürekli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Sürekli’nin cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Çevreye saçılan tavuk etleri nedeniyle Balıkesir-Bursa yönü bir süre trafiği kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları ve yapılan temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.