Kaza, öğle saatlerinde, Pozantı-Tarsus Otoyolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkıp beton bariyerlere çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen TIR, bir otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki R.K.Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. R.K.Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

SEMİNERE GİDİYORLARMIŞ

Aralarında TIR şoförünün de olduğu 4 yaralı da sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki kişilerin, Kilis Defterdarlığı'nda memur olduğu, seminer için Afyonkarahisar'a gittikleri belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.