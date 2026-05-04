Kaza, saat 06.00 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu üzerindeki Orhangazi Göl ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova’dan Bursa istikametine seyir halinde olan 58 yaşındaki sürücü Yaşar Yüksel yönetimindeki 16 AYK 564 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Yaşar Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.