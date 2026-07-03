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Kaynak: İHA

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, İçeriçumra-Çumra yolunda meydana geldi. F.A. yönetimindeki TIR ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Alparslan A. (29) ile Mustafa B. (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.E.C. (27) ve A.E.C. (27) ise yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından tır sürücüsü F.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.