Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli bir tırı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, tırın dorsesinde uyuşturucu gizlemek amacıyla oluşturulan özel bölmeler tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan aramalar sonucunda gizli bölmelerde;

33 kilo 500 gram skunk,

450 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.