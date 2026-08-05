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Kaynak: AA

Tokat’ın Zile ilçesinde karpuz üreticiliği yapan Mehmet Kutsal, hasadın bol olması üzerine dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Yaklaşık 27 ton karpuzu tıra yükleyen üretici, gerekli izinleri aldıktan sonra ilçe belediyesi önüne gelerek dağıtıma başladı.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ücretsiz dağıtım haberini alan vatandaşlar kısa sürede alanda toplandı. Tırın etrafında oluşan kalabalıkta karpuzlar kısa sürede tükendi.

“OLAN VAR, OLMAYAN VAR”

Üretici Mehmet Kutsal, bu yıl karpuz veriminin oldukça iyi olduğunu belirterek, elde ettiği ürünü vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi.

Kutsal, “Allah bize verdiği müddetçe bu geleneği bozmayacağım. Olan var, olmayan var. Vatandaş karpuz yesin. Bu sene de maşallah bereketli bir sezon yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.