İstanbul’da özel bir tıp merkezinde gerçekleşen ve 28 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından sert bir dille eleştirildi. Yapılan açıklamada, yaşanan can kayıplarının sadece bireysel tıbbi hatalara indirgenemeyeceği, asıl sorunun sağlık hizmetlerinin kâr odaklı hale getirilmesi olduğu vurgulandı.

TİP, medya organlarının olayı yalnızca "yetkisiz personel hatası" olarak yansıtmasını eleştirerek, bu personelin hangi koşullar ve talimatlar altında çalıştırıldığının sorgulanması gerektiğini belirtti. Açıklamada, sağlık hizmetlerinin metalaşması sonucunda, düşük maliyet ve yüksek kâr hırsının halk sağlığını tehdit ettiği ifade edildi. Yenidoğan çetesi skandalı hatırlatılarak, kamusal denetimin zayıfladığı ve özel sektörün kontrolsüzce büyütüldüğü bir sistemde bu tür trajedilerin kaçınılmaz hale geldiği savunuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, özel sektörün sağlık sistemindeki payını %30 seviyelerine çıkarma ve sağlık turizmine odaklanma hedeflerine tepki gösteren TİP, Bakanlığın önceliğinin "patronların kazancı değil, yurttaşın canı" olması gerektiğini hatırlattı. Kamu hastanelerinin imkanlarının ticarileştirilmesine karşı çıkan parti yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"AKP yönetimi altında sağlıksız yaşam koşullarıyla mücadele eden yurttaşlar, hastalandığında dahi ticarileşmiş bir düzenle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler herkes için eşit, parasız ve kamusal bir sağlık anlayışını savunuyoruz."

TİP, açıklamasının sonunda Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak; özel sektörün kamu kaynaklarıyla beslenmesine son verilmesini, sağlığın bir yatırım alanı olarak görülmesinden vazgeçilmesini ve nitelikli sağlık hizmetinin tüm vatandaşlar için erişilebilir kılınmasını talep etti.