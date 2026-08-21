Cerrahi müdahaleyle tümörü çıkarılmış yüksek riskli hastalarda test edilen aşı, kanserin nüksetme ve vücudun diğer organlarına yayılma riskini belirgin şekilde azalttı.

KİŞİYE ÖZEL MUTAŞYON HARİTASI İLE SAVAŞAN TEDAVİ

"Intismeran" adıyla bilinen tedavi yöntemi, hastanın tümöründen alınan biyopsi örneğindeki geni mutasyon haritasının analiz edilmesi esasına dayanıyor. Yapay zeka algoritmaları ve DNA dizileme teknolojisi kullanılarak hazırlanan sentetik mRNA aşısı, vücuda 34 farklı tümör neoantijenini tanıma komutu veriyor.

Aşı, Merck'in bağışıklık sistemini baskılayan kalkanları ortadan kaldıran immünoterapi ilacı Keytruda ile kombine olarak uygulanıyor. Böylece hastanın kendi bağışıklık sistemi, kanser hücrelerini doğrudan tespit edip yok etmeyi öğreniyor.

1.137 HASTANIN KATILDIĞI FAZ 3 ÇALIŞMASINDA BAŞARILI SONUÇ

Evre 2B ile Evre 4 arasında melanom teşhisi konulmuş 1.137 hastanın katıldığı Faz 3 (INTerpath-001) çalışmasında elde edilen ara sonuçlar, aşının etkinliğini kanıtladı:

Nüksetme ve Yayılma Önleme: Keytruda ile kombine edilen kişiye özel mRNA aşısı, tek başına Keytruda kullanımına kıyasla kanserin nüksetme ve uzak organlara sıçrama riskini istatistiksel olarak anlamlı seviyede düşürdü.

Uzun Vadeli Etkinlik: Daha önce açıklanan 5 yıllık takip verileri, bu kombinasyon tedavisinin ölüm veya kanserin tekrarlama riskini %49, uzak metastaz riskini ise %59 oranında azalttığını ortaya koymuştu.

Güvenlik Profili: Tedavi sürecinde ciddi veya yeni bir güvenlik riskiyle karşılaşılmadı. En sık görülen yan etkilerin yorgunluk, titreme ve enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı olduğu kaydedildi.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARA ONAY BAŞVURUSU HAZIRLIĞI

Moderna ve Merck, klinik araştırmanın ayrıntılı sonuçlarını tıp kongrelerinde paylaşmayı ve önümüzdeki aylarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dahil olmak üzere uluslararası düzenleyici kurumlara ruhsat başvurusu yapmayı planlıyor. Şirketler ayrıca mRNA aşısı teknolojisini akciğer, böbrek ve mesane kanseri gibi diğer türlerde de test etmeye devam ediyor.