Midyat ilçesine bağlı kırsay Toptepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Orhan Ağırman, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen Ağırman, bir mağaraya sığınarak yardım talebinde bulundu.

GAMER Koordinasyon Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, Mardin Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağlık ve zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, çoban Ağırman ve hayvanlara ulaştı.



Yapılan çalışmalar sonucunda Ağırman ve hayvanları güvenli bir şekilde yerleşim yerine tahliye edildi.

Ağırman, zorlu şartlara rağmen kendilerine ulaşarak yardım eden karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.