Kayseri - Erciyes yolu üzerinde bir tur otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Otobüse ulaşan ekipler, donma tehlikesi yaşayan 44 kişiyi kurtararak şehir merkezine sevk etti.
Tipide mahsur kalan 44 yolcu kurtarıldı
Haberi Paylaş
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes yolu üzerinde mahsur kalan bir tur otobüsündeki 44 kişi, donma tehlikesi atlattı. İhbar üzerine polis, zorlu şartlarda otobüse ulaştı
Kaynak: İHA