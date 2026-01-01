Kayseri - Erciyes yolu üzerinde bir tur otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Otobüse ulaşan ekipler, donma tehlikesi yaşayan 44 kişiyi kurtararak şehir merkezine sevk etti.