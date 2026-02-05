Nakil operasyonu, Barcelona’da bulunan Vall d’Hebron Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Donörün, yaşamını sonlandırmadan önce yüzünü bağışlamayı kabul etmesiyle mümkün olan bu işlem, tıbbi literatüre ilk örnek olarak geçti.

Yüz nakli yapılan hastanın, iki yıl önce geçirdiği ağır bir bakteriyel enfeksiyon sonucunda yüz dokusunda ciddi nekroz oluştuğu belirtildi. Bu durumun hastada konuşma, beslenme ve görme gibi temel yaşamsal fonksiyonları ciddi şekilde kısıtladığı ifade edildi. Sadece “Carme” ismiyle paylaşılan hasta, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin beklentilerin üzerinde ilerlediğini dile getirdi.

100 KİŞİLİK DEV EKİP

T24’ün aktardığı bilgilere göre ameliyat, yaklaşık 100 kişilik multidisipliner bir sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi. Operasyonda plastik cerrahların yanı sıra mikrocerrahi, anestezi, psikiyatri ve bağışıklık sistemi uzmanları görev aldı. Naklin başarıya ulaşabilmesi için donör ve alıcı arasında kan grubu, cinsiyet ve yüz anatomisi açısından uyum sağlandığı vurgulandı.

Hastanenin nakil koordinatörü Elisabeth Navas, yüzünü bağışlayan donörün kararını “son derece bilinçli ve insanlığa örnek olacak bir cömertlik” olarak tanımladı.

2021 yılında yürürlüğe giren ötanazi yasası ve güçlü organ bağışı sistemi sayesinde İspanya, etik ve tıbbi açıdan karmaşık uygulamalarda öncü ülkeler arasında yer alıyor. Vall d’Hebron Üniversitesi Hastanesi ise ülkede en fazla yüz nakli gerçekleştiren merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.