Edirne’de Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi içinde inşa ettirilen Muradiye Mevlevihanesi’nin yeniden canlandırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapının ihyası sürerken neyzen Kamacı da sanatıyla bu sürece destek veriyor.

Kamacı, üniversite öğrencilerine ney üflemeyi öğreterek Mevlevi kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, yoğun ders programlarının ardından haftada iki gün Kamacı’nın Devecihan Kültür Merkezi’ndeki atölyesinde ney eğitimi alıyor.

“NEY SAZIYLA YOL YÜRÜMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Serkan Kamacı, Edirne’de bu kültürü tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Neye ilgi duyan üniversite öğrencileriyle derslere başladıklarını anlatan Kamacı, “Bu kültürü ayakta tutmak için öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Ney sazıyla yol yürümeye gayret ediyoruz. Ney üflemeyi öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. İnsanlar konserlerimize gelerek, görerek ve bana sorarak bu yola başlıyor. Hikayemiz tamamen böyle gelişti.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda uzun yıllar ney dersleri verdiğini belirten Kamacı, ney üflemenin sabır ve gönül işi olduğunu vurguladı.

Kamacı, “Ney sazına gönül verdiğiniz zaman, niyetiniz de halis ise ve size yol gösterecek iyi bir rehberiniz varsa öğrenmemeniz imkansız. Herkesin ney üflemeyi öğrenme süresi farklıdır. Bizim için kısa sürede ses çıkarıp çıkarmasından çok, bu saza ne kadar gönül verdiği önemlidir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, “neyzenlerin kutbu” olarak bilinen Niyazi Sayın’ın ney tutkusunun öğrenmek isteyenler için önemli bir örnek olduğunu kaydeden Kamacı, bu mirasın genç nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

“SANATIMIZI BİZDEN SONRAKİLERE TAŞIMAYA GAYRET EDECEĞİZ”

Muradiye Mevlevihanesi’nde yürütülen ayağa kaldırma çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamacı, Edirne Valisi Yunus Sezer’in himayesinde sürdürülen çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti.

Temel atma töreninde yer almanın ve orada Edirneli Mustafa Dede’nin Mevlevi ayinini icra etmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Kamacı, şöyle devam etti:

“Bu ruhaniyetle mekan inşallah tamamıyla nihayete erdiğinde çok daha büyük bir toplulukla açılışı olacak. Muradiye Mevlevihanesi’nde bizden önce burada bulunmuş Mevlevi büyüklerimizin bize gösterdiği yolda, yine aynı aşk ve muhabbetle Edirne’de bu kültürümüzü, sanatımızı bizden sonrakilere taşımaya gayret edeceğiz. Bizlerin de yaptığı çalışmalarla Muradiye Mevlevihanesi’ne neyzenler yetişiyor. Kudümzenler, kanuniler ve udiler de yetişecek. İnşallah bu güzel Osmanlı şehrinde kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmaya, icra etmeye ve bu muhabbeti yaşamaya devam edeceğiz.”

“EĞİTİMLERİMİZİ TASAVVUF ODAKLI SÜRDÜRÜYORUZ”

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ayberk Kağan Yüce, Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve müzikle tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin kendisinde ney üfleme isteği uyandırdığını söyledi.

Neyzen Kamacı’dan ney üflemenin inceliklerini öğrenmeye çalıştıklarını belirten Yüce, “Hocamız önce neyi ve ney üflemeyi anlattı. Sonrasında usta-çırak ilişkisiyle derslerimize devam ediyoruz. Eğitimlerimizi tasavvuf odaklı sürdürüyoruz. Notaları eski Türk musikisindeki adlarıyla öğrendik. Bu da genel kültür açısından çok faydalı oldu. Tasavvuf musikisine olan merakımı da dersler pekiştirdi.” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Furkan Kılıç ise bir antikacıda gördüğü neyin ardından bu saza ilgi duyduğunu anlattı.

Arkadaşının sayesinde ney derslerine başladığını kaydeden Kılıç, ney üflemeyi ve bu kültürü öğrenerek gelecek nesillere aktarmak istediğini vurguladı.