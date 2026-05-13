Yaman ailesi, kızları Fatma'nın boynunda hızla büyüyen kitle için yurt içi ve yurt dışı dahil birçok sağlık kuruluşuna başvurdu. Ancak kitlenin hayati damarlara yakınlığı ve operasyonun riskleri nedeniyle "masada kalır" yanıtıyla karşılaştılar.
Tıp literatürüne giren mucize: 8 yaşındaki Fatma'nın boynundan çıkanlar şoke etti
Eskişehir’de gerçekleştirilen 6,5 saatlik dev operasyonla, 8 yaşındaki Fatma Yaman’ın boynundan çıkanlar şoke etti. 8 yaşındaki küçük mucize tıp literatürüne girdi.
Son olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nin sorumluluk almasıyla kurulan uzman ekip Kalp Damar, Çocuk ve Plastik Cerrahi uzmanlarının katılımıyla 6,5 saat süren kritik bir operasyona imza attı.
Gaziantep’ten Eskişehir’e uzanan bir umut yolculuğu, tıp literatürünü değiştiren bir başarıyla sonuçlandı. 3 yaşından itibaren boynunda büyümeye başlayan ve "desmoid fibromatosis" teşhisi konulan kitle nedeniyle hayati tehlike yaşayan Fatma Yaman (8), Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.
10 KİLOLUK VÜCUDUN 3 KİLOGRAMI TÜMÖRDÜ
Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Abdulkadir Calavul, hastanın durumunun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:
“Hastamız bize geldiğinde sadece 10 kilo ağırlığındaydı ve bunun tam 3 kilosunu boynundaki tümör oluşturuyordu. Kitle; şah damarına, akciğerine ve sırtına o kadar baskı yapmıştı ki, boynunun 80 derece eğilmesine neden olmuştu. Yeme ve içme fonksiyonları durma noktasına gelmişti.”
DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜMÖRÜ OLARAK KAYDEDİLDİ
Tıp Literatürü taramalarında dünya genelinde çocuklarda bu büyüklükte bir vakaya rastlanmadığını belirten Dr. Calavul, "Dünya literatüründe bugüne kadar bildirilen en büyük kitleler 20-22 santim civarındaydı...
Fatma’nın boynundan çıkardığımız kitle ise 25 santim boyutundaydı. Bu, şu an dünyada bilinen çocuklar arasındaki en büyük boyun tümörü olarak kayda geçti" dedi.
YENİ HAYATA MERHABA
Ameliyatın ardından 15 gün yoğun bakımda kalan Fatma Yaman, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Yıllardır süren kabusun sona ermesiyle büyük mutluluk yaşayan baba Orhan Yaman, "Gittiğimiz her yerden olumsuz cevap almıştık, çok zor zamanlar geçirdik. Kızım artık rahatça nefes alabiliyor, çok mutluyuz," diyerek sağlık ekibine teşekkür etti.