Kaynak: DHA

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, rahatsızlanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Şık’ın kalp damarlarında tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Anjiyo olan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ahmet Şık’ın, kendi isteği üzerine baypas ameliyatı için yarın İstanbul’daki bir hastaneye nakledileceği belirtildi.