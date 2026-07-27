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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Bir Yol Var" buluşmaları kapsamında Bilecik'e gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programa partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, TİP Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen'in açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra konuşan Genel Başkan Erkan Baş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında işçi hakları, hukuk sistemi, öğrencilerin yaşadığı sorunlar, emeklilerin ekonomik koşulları, asgari ücret ve Türkiye'nin dış politikası gibi birçok başlığa değinen Baş, emekçilerin hak mücadelesinde örgütlü hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin farklı illerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Erkan Baş, "Bir Yol Var" buluşmalarının süreceğini ifade etti.

Programın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Baş, vatandaşlarla sohbet etti. Buluşma, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.