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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) GeneL Başkanı Erkan Baş, özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmalarına tepki göstererek 'Parti avukatlarımızla süreci yakından takip ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın' dedi.

Erkan Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Direnen öğretmenlerin eyleminde, sendika başkanı Eren Edebali ve Ankara İl Başkanımız Fırat Çoban’ın da aralarında olduğu onlarca yurttaşımız, yoldaşımız ve öğretmenimiz gözaltına alındı. Parti avukatlarımızla süreci yakından takip ediyoruz.

Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin hak mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."