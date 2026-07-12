Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türk bilim insanları ile mühendislerin kadın sağlığını tehdit eden dış gebeliğin belirlenmesine yönelik ortaklaşa yürüttüğü yapay zeka projesi, prestijli uluslararası bilimsel yayın IEEE Access dergisinde yer alarak dünya literatürüne girdi.

Medicana Sağlık Grubu tarafından paylaşılan bilgilere göre; Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun ve çalışma arkadaşları, hayati risk barındıran dış gebelik vakalarına yönelik yenilikçi bir teknoloji geliştirdi.

HATALI TANI İHTİMALİ YÜZDE 1’İN ALTINA DÜŞTÜ

Geliştirilen yapay zeka tabanlı yazılım, dış gebelik olgularını yüzde 99'a ulaşan bir klinik doğruluk payıyla teşhis etmeyi başardı. Sistemin, sağlıklı gebelik süreçlerini de yüzde 99,8 gibi yüksek bir oranla ayırt edebildiği, böylece yanlış teşhis koyulma olasılığını yüzde 1'in de altına indirdiği paylaşıldı. Küresel ölçekte kabul gören bu mühendislik ve teknoloji çalışması, IEEE Access dergisindeki yayımıyla uluslararası alanda tescillenmiş oldu.

"ÇOK DAHA ERKEN EVREDE UYARI ALABİLECEĞİZ"

Projenin detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Op. Dr. Gültekin Koçun, dış gebelik durumlarında erken fark edilmenin yanı sıra doğru teşhisin de hayati bir role sahip olduğunu vurguladı. Erken evrede belirlenen rahatsızlıklarda cerrahi operasyona gereksinim duyulmadığını aktaran Koçun, şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyatsız tedavi, gelecekteki üreme sağlığının korunması açısından önemlidir. Geliştirdiğimiz bu yapay zeka desteği sayesinde hekimler olarak çok daha erken evrede uyarı alabileceğiz. Çoğu vakada ameliyat seçeneği gündeme bile gelmeden hastaya uygun tedavi uygulanabilecek."