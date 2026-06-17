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6 yaşındaki kızını bir müridiyle dini nikahla evlendirdiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, sağlık durumu nedeniyle ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

CÜBBELİ AHMET MÜJDE DEDİ, YENİ ŞAFAK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, alınan kararı büyük bir sevinçle karşıladığını belirterek, Yeni Şafak’a teşekkür etti. Ünlü, “Tahliyesinde emeği geçen yetkili, yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeği geçtiğini bildiğim Yeni Şafak câmiasına ve en büyük yardım olarak duâlarıyla destekte bulunan bütün Müslümanlara bu vesîleyle teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Gazeteci Timur Soykan, 6 yaşındaki kızını müridi ile evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel’in serbest bırakılmasına isyan etti.

'6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DEĞİL İSTİSMARCILARI SAVUNAN BU KARANLIĞA YAZIKLAR OLSUN'

H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiğine dair Kadir İstekli’nin ses kayıtları da dahil çok sayıda delil olduğunu belirten Soykan, Cübbeli Ahmet’in bu tahliyeyi müjde olarak duyurduğunu paylaşımında ise yaptığı iki önemli görüşmenin kararda etkili olduğunu yazdığını söyledi.

Soykan, “Cübbeli Ahmet geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Yeni Şafak ve Akit, Gümüşel’i bıraktırmak için manşetler attı, H.K.G.’yi suçlayacak kadar alçaldılar. 6 yaşındaki çocuğu değil istismarcıları savunan bu karanlığa yazıklar olsun” sözlerini sarf etti.

Soykan, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“BÜYÜK SKANDAL… 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi müridi Kadir İstekli ile evlendiren tarikat şeyhi Yusuf Ziya Gümüşel adli kontrol ile serbest bırakıldı. Oysa H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiğine dair Kadir İstekli’nin ses kayıtları da dahil çok sayıda delil var. Cübbeli Ahmet bu tahliyeyi müjde diye duyurduğu paylaşımında yaptığı iki önemli görüşmenin kararda etkili olduğunu açık açık yazdı. Cübbeli Ahmet geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Yeni Şafak ve Akit, Gümüşel’i bıraktırmak için manşetler attı, H.K.G.’yi suçlayacak kadar alçaldılar. 6 yaşındaki çocuğu değil istismarcıları savunan bu karanlığa yazıklar olsun.”

HALİS BAYANCUK HADDİNİ AŞTI

El Kaide ve IŞİD bağlantıları iddiasıyla yargılanıp tahliye edilen Halis Bayancuk isimli şahıs, 6 yaşındaki kızını müridi ile evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel hakkında skandal paylaşımda bulundu.

Bayancuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin sistemini eleştirerek, “Elhamdülillah... Allah (cc), Yusuf Hoca’nın durumunda olan, dine ve örfe uygun evlendiği için sistemin ğadrine uğrayan tüm mazlumları kurtarsın” sözleriyle haddini aştı.