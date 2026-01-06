Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlaşmaları ortaya çıkan TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Timur Savcı, 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan analizler sonucunda Timur Savcı'nın saç örneğinde uyuşturucu madde kokain tespit edildi.

Timur Savcı

Timur Savcı "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya uyuşturucu madde THC'yi anlatarak "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.