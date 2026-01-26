TimsBi yapım şirketinin ortaklarından olan Timur Savcı, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcı’dan alınan kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, yapılan analizlerde saç örneklerinde kokain bulgusuna rastlanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği ve TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizinin ön jeneriğinde 163 bölüm boyunca yönetmen adından hemen önce yer alan yapımcı ve yapım şirketi bilgileri son iki haftadır ekrana yansıtılmıyor. Timur Savcı, ortağı Burak Sağyaşar ve TimsBi şirketinin isimleri jenerikten çıkarıldı.

Ayrıca, altı sezondur yayın hayatını sürdüren dizinin faturalandırma sürecinde de değişikliğe gidildi. Teşkilat dizisi ekibinin artık ödemelerini TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden yapacağı ifade edildi.

Öte yandan TRT’de bu gelişmeler yaşanırken, TimsBi’nin Kanal D için hazırladığı Eşref Rüya dizisinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dizinin jeneriğinde ya da yapım şirketi bilgilerinde bir güncelleme olmadığı öğrenildi.