İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada duruşma tarihi netleşti. Kazanın ardından yurt dışına çıkarılan Timur Cihantimur'un, iade işlemlerinin tamamlanması halinde temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kazada, o dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı araç, yol kenarında arıza nedeniyle duran ATV araçlarına çarpmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, olay yerindeki bazı kişiler de yaralanmıştı.

Kazanın ardından Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına çıktığı iddia edilmiş, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İLK DURUŞMA 8 TEMMUZ'DA

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis cezası talep edildi.

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından tensip zaptı hazırlandı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların duruşmada dinlenmesine karar verdi.

ABD'de devam eden iade sürecinin tamamlanması halinde Timur Cihantimur'un 8 Temmuz saat 13.30'da ilk kez hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili yargı süreci ise devam ediyor.