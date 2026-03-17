Timur Cihantimur hakkında ‘ölüme ve yaralanmaya neden olmak’tan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Mart 2024’te çıkarılan yakalama emrine istinaden kırmızı bülten düzenlenmişti.

"KIRMIZI BÜLTENİN GEREĞİ YAPILAMADI"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre ABD’de yargı aşamasında olması sebebi ile Cihantimur’un iade edilemediği, temyiz davası tamamlandıktan sonra teslim edilmesinin önünün açılabileceği belirtiliyor.

Savcılık da soruşturmanın daha fazla sürüncemede kalmaması için Cihantimur’un ifadesinin yargılama aşamasında alınabileceğini, mevcut deliller ile dosya durumunu gözeterek dava açmaya karar verdi.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILACAK

Cihantimur hakkında TCK’nın 85/2. maddesi gereğince ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Suç bilinçli taksirle işlendiği için ceza üçte birden yarısına kadar arttırılıyor. Mağdurların sayısı ve yaralanmanın niteliği bakımından alt sınırdan bir miktar uzaklaşılması isteniyor.

Şikayetlerin geri çekilmesi davayı etkilemiyor.

Çünkü suç bilinçli taksir kapsamında kaldığı için şikayet şartı aranmıyor.

Ancak Cihantimur’un yaşı 17 olduğundan verilecek ceza üçte bir düşürülecek.