İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan ve ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olmuştu. Daha sonra annesi Eylem Tok, oğlunu yurt dışına kaçırmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Cihantimur, avukatların kendisini dolandırdığını iddia etti.

ADLİ KONTROLÜ KALDIRMA KARŞILIĞINDA 15 MİLYON LİRA ÖDEME

Dilekçede Bülent Cihantimur'un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtilerek, ‘'Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile bir kaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.' ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, şüphelilerin hesaplarına bloke koyulması da talep edildi.