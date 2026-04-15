Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, ikinci kez Time dergisinin "dünyanın en etkili 100 ismi" arasında gösterildi.

Time dergisi, bu yıl seçtiği dünyanın en etkili 100 ismini "sanatçılar, titanlar, yenilikçiler, ikonlar, liderler ve öncüler" olmak üzere 6 kategoride açıkladı.

IEA'dan yapılan açıklamada, Başkan Birol'un ikinci kez Time dergisinin dünyanın en etkili 100 ismi arasında ve "liderler" kategorisinde gösterildiği belirtildi. Birol, Time 100 listesinde yer alan tek Türk oldu.

Birol'un dünyanın farklı bölgelerinden hükümet, iş dünyası, kültür ve spor liderleriyle Time 100 listesinde yer aldığı ve bu listenin dünya genelinde en etkili kişilerin yarattığı etkiyi, yenilikçiliği ve başarıyı takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, Birol'un Time 100 listesine 2021'de de seçildiği anımsatılarak, Birol'un 2 sene bu listede yer alarak son 20 yılda dünyanın en etkili 100 ismi arasında gösterilen seçili isimler arasına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Birol, IEA'nın bütçe ve personel açısından küçük bir uluslararası kuruluş olduğunu belirterek, "Ancak Time'ın bu listesinde yer almamın, IEA olarak ülkelerin enerji güvenliği, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliğini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yaptığımız çalışmaların büyük değerini yansıttığına inanıyorum, özellikle de içinde bulunduğumuz gibi zorlu dönemlerde." ifadesini kullandı.

Bu onuru IEA'daki özverili ve çalışkan meslektaşlarıyla paylaştığını vurgulayan Birol, "Biz veri odaklı bir kuruluşuz, petrolden doğal gaza, şebekelerden kritik minerallere kadar tüm yakıtları ve tüm teknolojileri kapsıyoruz ve insanlığın iyiliği için küresel enerji dönüşümüne liderlik etmeye kararlıyız." dedi.

Time dergisinin Küresel Enerji Politikaları Merkezi Direktörü Jason Bordoff da Birol'a ilişkin bir değerlendirme yazısı yazdı.

Yazısında Birol'u bir meslektaş ve mentör olarak yaklaşık 20 yıldır tanıdığını belirten Bordoff, "Enerjinin yeniden merkez sahneye çıktığı bir dönemde, dünyanın IEA'nın başında onun gibi bir isme sahip olması büyük bir şans. Fatih Birol, dünya giderek parçalanırken bile ülkeleri aynı çizgide tutmak için çalıştı. Enerji, refah, güvenlik ve sürdürülebilirliğin kesişim noktasında yer alır. Bu rekabet eden ihtiyaçlar arasında yol bulmak, güvenilir sesler, liderlik ve jeopolitik gerilimler ortasında işbirliği kurabilme becerisi gerektirir. Birol'un istikrarlı liderliğinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bizzat gördüm." ifadesini kullandı.

FATİH BİROL KİMDİR?

Fatih Birol 22 Mart 1958 tarihinde dünyaya geldi. 1 Eylül 2015'ten beri Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda icra direktörlüğü görevini yürütüyor. Bundan önce, 1995–2015 tarihleri arasında aynı kurumda baş ekonomist ve Küresel Enerji Ekonomisi Direktörü olarak görev aldı. Ayrıca Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Fahri Başkanlığını sürdürüyor.

EN ETKİLİ 100 İSİM ARASINDA KİMLER VAR?

Time dergisi, 2026 yılı için hazırladığı ‘Dünyanın en etkili 100 ismi’ listesini çeşitli kategorilere ayırarak açıkladı. ‘Liderler’ kategorisinde IEA Başkanı Fatih Birol’un yanı sıra ABD Başkanı Trump, Papa 14. Leo, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ve İsrail Başbakanı Netanyahu gibi isimler yer aldı. Liste, liderler, ikonlar, titanlar, sanatçılar ve öncüler olmak üzere 6 farklı kategoride açıklandı.