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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı (Tımara) Sisdağı Eğitim, Gençlik, Doğa ve Turizm Derneği tarafından organize edilen eğitime destek ve sosyal yardım projeleri, bölgedeki öğrencilere ve ailelerine büyük katkı sağlamaya devam etmektedir.

Dernek Başkanı ve idarecilerin yaptıkları bilgilendirmelerde yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde bizim önceliğimiz bellidir. Çocuklarımızın eğitimine sahip çıkmak, fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve geleceğimizi güvence altına almak.

Eğitim konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okullarımızın açılmasına sayılı günler kaldı.

Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı (Tımara) Sisdağı Eğitim, Gençlik, Doğa ve Turizm Derneği yönetim kurulu Başkanı Hasan Keskin İlçemizin öğrencilerinden eğitim alanlar için 3 bölümlü bir ödeme takvimi düzenledik buna göre 1. Sınıftan başlayarak-12. Sınıfa kadar olan öğrencilerimizden İlkokul olanlara 2.000 TL, Ortaokul olanlara 2.500 TL ve Lise Okul öğrencilerine 3.000 TL Şalpazarı ve Trabzon’daki anlaşmalı yerlerden bulundurdukları kart ile temin edebilecekler dedi.

Şalpazarı İlçemizde biz dernek olarak öğrencilerimize yeni eğitim yılında başarılar diliyoruz.