Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi yapılacağına dair çıkan haberlere net bir yanıt verdi.

Bloomberg HT’ye verdiği özel röportajda Gültepe, “Kurumlar vergisinin indirilmesine taraf değilim. Bizim kurumlar vergisi indirimi talebimiz yok” diyerek TİM’in resmi pozisyonunu açıkladı.

“Kurumlar vergisinin indirilmesine taraf değilim. Bizim kurumlar vergisi indirimi talebimiz yok. Böyle bir bütçe varsa, Merkez Bankası reeskont kredilerindeki faizleri düşürsün. Daha düşük faizle kredi kullanalım. İhracatçı şirketler kar ettiği zaman vergisini ödüyor. Vergi indirimi yerine, finansman maliyetlerinin düşürülmesi çok daha etkili olur.”

Gültepe, hükümetin olası bir vergi indirimi desteğini şu şekilde değerlendirdi:

Şirketler kar ettikten sonra yüzde 20-25 bandında vergi ödüyor.

Bu bütçe varsa, Eximbank reeskont kredilerinde faiz oranının yüzde 26’dan yüzde 20’lere indirilmesinin sektöre daha fazla katkı sağlayacağını belirtti.

Mevcut rekabet koşullarının korunması ve finansman erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.

Bloomberg’in geçtiği bir haberde, hükümetin ihracatçı firmalar için kurumlar vergisini yüzde 20’den düşürmeyi değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haber üzerine Gültepe, TİM olarak böyle bir taleplerinin olmadığını net bir şekilde kamuoyuyla paylaştı.