Hollywood ve dijital içerik dünyası, yapay zekanın sınırlarını zorlayan dev bir tartışmanın eşiğinde. Geçtiğimiz yaz sahneye çıktığında sektörde fırtınalar koparan yapay zeka ürünü Tilly Norwood, şimdi çok daha kapsamlı bir projenin, Tillyverse'ün merkezine yerleşiyor.

İngiliz yapım şirketi Xicoia, bu dijital evrenle sadece bir karakter değil, yapay zekayla üretilmiş koca bir oyuncu kadrosu ve hikaye ağı yaratmaya hazırlanıyor.

TİLLYVERSE: DİJİTAL BİR İMPARATORLUK DOĞUYOR

Xicoia’nın vizyonu, Tilly Norwood’u basit bir görüntü olmaktan çıkarıp; günlük hayatı, espri anlayışı ve hayranlarıyla kurduğu etkileşimlerle "yaşayan" bir dijital figür haline getirmek.

Şirket CEO’su Eline Van der Velden, Tillyverse’ün Tilly’nin hikayesini derinleştireceğini ve ona eşlik edecek yeni yapay zeka karakterlerini barındıracağını duyurdu.

Projenin başına Amazon Prime Video’nun deneyimli ismi Mark Whelan’ın getirilmesi, girişimin basit bir deney değil, devasa bir marka yaratma çabası olduğunu kanıtlıyor.



HOLLYWOOD SENDİKALARI AYAKTA: "EMEK HIRSIZLIĞI"

Tilly’nin yükselişi, sektörün her kesiminden büyük tepki topluyor. Özellikle oyuncular sendikası SAG-AFTRA, sert bir açıklama yaparak Tilly Norwood’un aslında bir bilgisayar programı olduğunu ve sayısız profesyonel oyuncunun emeği üzerinden, onlara hiçbir ödeme yapılmadan eğitildiğini vurguladı.

Van der Velden, birçok yetenek ajansının dijital aktrisle ilgilendiğini belirtse de, Tilly henüz resmi bir sözleşme imzalamış değil.

MÜZAKERE MASASINDA YAPAY ZEKA GERGİNLİĞİ

2023’teki tarihi grevlerin ardından imzalanan sözleşmelerin süresi dolmak üzereyken, Hollywood’da atmosfer oldukça gergin. Sendika başkanı Sean Astin, yapay zekanın müzakere masasının en sıcak maddesi olduğunu belirtti. Sadece oyuncular değil; senaristler ve yönetmenler birlikleri de yapay zekanın yaratıcı süreçleri ele geçirmesinden endişe ediyor.



İZLEYİCİ TEPKİLİ

Yakın zamanda AMC’nin tamamen yapay zekayla çekilen kısa bir filmi tepkiler üzerine vizyondan çekmesi, izleyicinin bu konudaki hassasiyetini gösteriyor. Ancak "Tillyverse"ün genişlemesi, yapay zekanın eğlence dünyasındaki yerini kalıcı hale getirme kararlılığını simgeliyor. Sektörün gerçek emekçileri, bu dijital ilerleyişe karşı hukuki ve etik bir kale kurmaya çalışıyor.