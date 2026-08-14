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Kaynak: DHA

Kepez beldesinde meydana geldi. Ailesiyle oyun oynamak için gittiği ağaçlık alanda Demir Demirci'nin yanına bir tilki yaklaştı. Demirci'nin oynamak için attığı topu alan tilki, hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi