Kepez beldesinde meydana geldi. Ailesiyle oyun oynamak için gittiği ağaçlık alanda Demir Demirci'nin yanına bir tilki yaklaştı. Demirci'nin oynamak için attığı topu alan tilki, hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Tilki, kedi ve kirpi burun buruna geldi: Şehir merkezinde inanılmaz anlarTilki, kedi ve kirpi burun buruna geldi: Şehir merkezinde inanılmaz anlarGündem