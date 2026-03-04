WhatsApp, Signal ve son dönemde Messenger gibi platformlar, mesajların sadece gönderici ve alıcı tarafından okunabildiği uçtan uca şifreleme yöntemini standart hale getirirken; TikTok akıntıya karşı kürek çekmeyi tercih etti.

BBC’ye yapılan resmi açıklamada, E2EE sisteminin gizliliği artırmasına rağmen taciz, çocuk istismarı ve grooming (çevrim içi kandırma) gibi suç faaliyetlerinin tespit edilmesini imkansız hale getirebileceği vurgulandı.

TİKTOK’UN KARARININ ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER



TikTok yetkilileri, özellikle genç kullanıcı kitlesini korumak adına proaktif güvenlik modelini benimsediklerini belirtiyor:

Zararlı içerik takibi: Güvenlik ekipleri, şüpheli durumlarda mesaj içeriklerini inceleyebilecek.

Çocuk koruma: İstismar vakalarının tespiti için mesajların tamamen erişilemez olması riskli görülüyor.

Standart şifreleme: Mesajlar tamamen savunmasız değil; standart şifreleme yöntemleriyle korunuyor ancak şirket sistemleri bu verilere gerektiğinde erişebiliyor.



"TikTok, gizlilik beklentileriyle güvenlik gereksinimleri arasındaki ince çizgide rotasını güvenlikten yana kırdı."



UZMANLAR VE KURULUŞLAR NE DİYOR?



TikTok’un bu kararı teknoloji dünyasında ve siber güvenlik çevrelerinde farklı tepkilerle karşılandı

DESTEKLEYENLER

Birleşik Krallık merkezli çocuk koruma kuruluşu NSPCC ve Internet Watch Foundation (IWF), şifrelemenin suçlular için bir "sığınak" olabileceğini belirterek TikTok’un adımını olumlu karşıladı.

ELEŞTİRENLER

Siber güvenlik uzmanı Alan Woodward, bu kararın arkasında Çin’in şifreleme yasaklarının etkisi olabileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medya analisti Matt Navarra ise TikTok'un küresel gizlilik standartlarının dışına çıkmasının kullanıcı güvenini sarsabileceğini belirtiyor.



VERİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI VE BYTEDANCE FAKTÖRÜ



TikTok’un sahibi ByteDance üzerindeki baskılar bu kararla birlikte yeniden gündemde. Kullanıcı verilerinin Çin devletiyle paylaşılma ihtimali, Batılı ülkelerde uzun süredir siyasi bir kriz konusu. Platformun dünya genelinde 1 milyardan fazla, Birleşik Krallık’ta ise 30 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu devasa veri trafiğinin nasıl yönetileceği, önümüzdeki dönemde dijital diplomasiyi etkilemeye devam edecek.



SONUÇ OLARAK

TikTok, "Gizlilik yerine güvenliği önceliyoruz" diyerek sektördeki dev rakiplerinden ayrışıyor. Bu hamlenin diğer platformlar için bir emsal teşkil edip etmeyeceği ise merak konusu.