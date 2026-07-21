Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kullanıcıların ve içerik üreticilerinin rızası dışında oluşturulan dijital kopyalar, sektörün en büyük sorunlarından biri haline geldi. TikTok'un üzerinde çalıştığı isteğe bağlı (opt-in) "Benzerlik Algılama" (Likeness Detection) aracı, platform genelinde tarama yaparak kişinin yüzünün yapay zekâ modelleriyle değiştirildiği veya yeniden üretildiği videoları tespit ediyor. İçerik üreticileri bu tarama sonuçlarını inceleyerek izinsiz paylaşılan gönderileri ve bu hesapları doğrudan bildirebilecek.

KİMLİK VE GERÇEK ZAMANLI SELFIE ŞARITI

Sistemin suistimal edilmesini ve başkası adına asılsız telif/kaldırma bildirimi yapılmasını engellemek amacıyla sıkı bir doğrulama süreci uygulanıyor.

Doğrulama Süreci: Özelliği kullanmak isteyen içerik üreticilerinin gerçek zamanlı çekilmiş bir selfie ve resmi kimlik belgesi sunarak kimliklerini doğrulamaları gerekiyor.

Gizlilik Güvencesi: TikTok, doğrulama işlemlerinde Jumio gibi üçüncü taraf altyapılardan faydalanıyor. Şirket, gönderilen resmi kimlik belgelerinin saklanmadığını, biyometrik yüz verilerinin ise yalnızca platform içindeki yapay zekâ kopyalarını eşleştirmek amacıyla işlendiğini ifade ediyor.

YOUTUBE'UN BAŞLATTIĞI MÜCADELE YAYILINCA TESTLER ABD'DE BAŞLADI

Deepfake teknolojilerinin hızla gelişmesi ve Grok gibi araçların görsel üretimi konusundaki esneklikleri nedeniyle platformlar güvenlik katmanlarını artırıyor. YouTube'un daha önce siyasetçiler, gazeteciler ve ardından tüm kullanıcılar için kademeli olarak erişime açtığı benzerlik tarama yapay zekâsının ardından TikTok da harekete geçti.

Şu an için ABD'deki sınırlı bir içerik üretici grubu üzerinde test edilen özelliğin, test aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından platform genelinde geniş ölçekli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.