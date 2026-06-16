Yeniçağ Gazetesi
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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni

Sosyal medya platformu TikTok hakkında ABD’de dava açıldı. Florida’da açılan davada sosyal medya devinin çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması için çıkarılan yasayı ihlal ettiği belirtiliyor. Florida Başsavcısı James Uthmeier "TikTok, ebeveynleri bilerek aldatıyor” dedi.

Kaynak: AA
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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 1

ABD'de Florida eyaletinde, sosyal paylaşım platformu TikTok hakkında, çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan eyalet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 2

CBS News'in haberine göre, Florida Başsavcısı James Uthmeier, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 3

Başsavcı Uthmeier, eyalet sınırları içinde çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a karşı dava açtıklarını bildirdi.

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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 4

Uthmeier, "(Platform) Çocukları saatlerce ekran başında tutmak için tasarlandı. Kanıtlarımız, birçok çocuğun günde altı, yedi, sekiz veya daha fazla saat TikTok'ta kaldığını gösteriyor. Çocuklarımızın hayatlarını geri alacağız." dedi.

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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 5

Platformun "aktif olarak reşit olmayanları hedef aldığını" ve bu konuda Florida eyaleti yasasını ihlal ettiğini söyleyen Uthmeier, "TikTok'un başarısı, çocukları platforma bağımlı hale getirme yeteneğine dayanıyor." ifadesini kullandı.

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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 6

Uthmeier, "TikTok, ebeveynleri bilerek aldatıyor ve Florida yasasını doğrudan ihlal ederek çocukların zararlı ve uygunsuz içeriklere maruz kalmasına izin veriyor. Çocukların güvenliğinden çok karı önceliklendiren şirketlere karşı sıfır toleransımız var. TikTok'un hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 7

Dava dilekçesinde, TikTok'un, 14 yaşın altındaki çocukların hesap oluşturmasını ve 15-16 yaşındakilerin de ebeveyn izni olmaksızın hesap oluşturmasını yasaklayan eyalet yasasını ihlal ettiği savunuldu.

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TikTok’a dava şoku: İşte nedeni - Resim: 8

Dilekçede, sosyal medya platformu, "uyuşturucu, çıplaklık, alkol ve küfür içeren yetişkin içeriklerinin platformda seyrek olduğu" konusunda ebeveynlere yanlış bilgi vermekle de suçlandı.

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