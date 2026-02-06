TikTok, Avrupa Birliği’nin çevrimiçi içerik kurallarını (DMA/Digital Services Act – DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle resmen suçlandığı yeni bir iddiayla gündeme geldi. Reuters’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun düzenleme organları TikTok’un hem çocuk güvenliği hem de zararlı içerik yayılımı konusunda yeterli önlem almadığını belirtiyor.

AB, dijital içerik platformlarına yönelik kapsamlı düzenlemeler getiren DSA çerçevesinde TikTok’un uygulamalarının bazı maddeleri karşılamadığını öne sürdü. Bu, sadece küçük bir uyarı değil; uygunsuz içeriklerin hızla yayılmasını engelleyecek yükümlülüklerin yerine getirilmemesi anlamına geliyor.

Yetkililer, TikTok’un algoritmasının özellikle genç kullanıcıların zarar görebileceği içerikleri yeterince filtrelemediğini ve riskli videoların kolayca dolaşıma girmesine izin verdiğini savunuyor. Bu yaklaşımın, kullanıcı deneyimi ve güvenlik açısından Avrupa standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle ciddi bir yaptırım süreci başlatıldığı belirtiliyor.

AB yetkilileri, TikTok’un şu kritik alanlarda geliştirme ve raporlama yapması gerektiğini vurguladı:

- Riskli ve zararlı içeriklerin tespiti ve hızlı kaldırılması

- Çocukların karşılaşabileceği tehlikeli içeriklere karşı etkin koruma

- İçerik akışının şeffaf raporlarla denetlenebilir hâle getirilmesi

Bu taleplerin karşılanmaması durumunda, platformun Avrupa’daki faaliyet koşulları üzerinde daha sert yaptırımların gündeme gelebileceği açıklandı.

TikTok cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce benzer iddialarla karşılaşıldığında şirket, uyum için teknolojik iyileştirmeler ve politika güncellemeleriyle yanıt veriyordu. Avrupa’daki kullanıcı tabanının genişliği ve dijital reklam gelirlerinin büyüklüğü göz önüne alındığında, bu suçlama TikTok için operasyonel ve ticari açıdan ciddi bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bu gelişmenin yalnızca TikTok’u değil, tüm sosyal medya platformlarının içerik düzenlemeleriyle uyum zorunluluğunu yeniden gündeme getireceğini söylüyor. TikTok’un atacağı adımların, dijital içerik platformları için benzer regülasyon süreçlerini hızlandırabileceği düşünülüyor.