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Asya'nın en zenginleri sıralamasında zirvenin sahibi değişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming'in serveti 105,5 milyar dolara ulaşarak kendisini listenin ilk sırasına taşıdı.

Hindistanlı iş insanı Gautam Adani ise 104,8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. İki milyarder arasındaki servet farkı yaklaşık 700 milyon dolar olarak hesaplandı.

TIKTOK VE YAPAY ZEKÂ SERVETİNİ BÜYÜTTÜ

Zhang Yiming'in servetindeki yükselişte ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un küresel başarısının yanı sıra şirketin yapay zekâ alanındaki yatırımları da öne çıktı.

ByteDance, Doubao yapay zekâ asistanı ve Seedance video üretim modeli gibi çalışmalarla yapay zekâ alanındaki faaliyetlerini genişletiyor.

ASYA'NIN EN ZENGİN 10 İSMİ

Listenin zirvesinde 105,5 milyar dolarla Zhang Yiming yer alırken onu 104,8 milyar dolarla Gautam Adani ve 81,3 milyar dolarla Mukesh Ambani takip etti.

İlk 10'daki diğer isimler ise sırasıyla Tadashi Yanai (63,7 milyar dolar), Zhong Shanshan (59,1 milyar dolar), Masayoshi Son (53,9 milyar dolar), Zeng Yuqun (52,2 milyar dolar), Ma Huateng (52,2 milyar dolar), Li Ka-shing (46,9 milyar dolar) ve He Xiangjian (45 milyar dolar) oldu.

TIKTOK'UN KÜRESEL YÜKSELİŞİ

TikTok, son yıllarda dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri haline geldi. 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin verilere göre platformun dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyar aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

Türkiye'de de platformun geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2025'te açıklanan verilere göre ülkedeki TikTok kullanıcılarının sayısı yaklaşık 40,2 milyona ulaştı.