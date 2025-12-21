Tiktok'ta canlı yayın yapan fenomen Cansu Tatlı Sinan Kaya çiftinin kavgası gündem oldu. Görüntülerde Cansu Tatlı’nın Sinan Kaya’ya küfürler ettiği ve elindeki bıçakla üzerine yürüdüğü görüldü. Sinan Kaya’nın ise “Beni mi öldüreceksin, kes lan boğazımı” dediği duyuldu. Yayın sırasında yaşananlara sosyal medyadan tepki yağdı.

İddialara göre kavgaya sadece Tiktok'ta canlı yayında olanlar değil çiftin iki küçük çocuğu da şahit oldu.

Sinan Kaya, sosyal medyada "Araba aldı, daha dün 12 bilezik aldı, artık bu dedi ki 'Sinan buraya kadar, bitti. Sinan'dan daha bir şey kazanamam. Ne yapmam lazım? Benim Sinan'a yol vermem lazım' 3 gündür hastayım, beni zorluyor ki ondan ayrılayım. Bilerek yapıyor. Ben artık anladım. Bu beni kullandı, atıyor dedim" açıklaması yaptı.