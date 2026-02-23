TikTok, METAP (Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Güney Asya) bölgesine yönelik altıncı küresel trend raporu TikTok Next 2026 Trend Raporu’nu yayınladı. Rapor, kullanıcıların pasif içerik tüketiminden daha bilinçli, daha seçici ve duygusal olarak motive edilen bir etkileşim biçimine yöneldiğini ortaya koydu.

Raporda 2026’nın belirleyici kültürel teması olarak "Eşsiz Sezgi" öne plana çıkıyor. Bu yaklaşım, bağ kurma, merak ve anda kalma kavramlarına yeniden güçlü bir şekilde odaklanıldığını gösteriyor. Teknoloji bu insani deneyimleri güçlendiriyor ancak yerini alamıyor. Ekonomik dalgalanmalar ve değişen toplumsal önceliklerle birlikte kullanıcılar; içerikle etkileşim kurarken, yeni şeyler keşfederken veya alışveriş yaparken daha fazla anlam, samimiyet ve değer arıyor.

KULLANICILAR FİLTREDEN BIKTI

Marketing Türkiye'nin haberinde, Reali-TEA trendine göre, fantastik şeyler yerini gerçekliğe bırakıyor. Kullanıcılar artık filtrelenmiş mükemmel anlardan çok; dürüst, samimi ve ortak gerçekliğin yer aldığı içeriklere yöneliyor. Rapor, 2026’da hedef kitlelerin kaos içerisinde yeniden konumlanacağını ve birlikte yeni gerçeklikler oluşturacağını öngörüyor.

Markalar için bu, daha "gerçek" bir iletişim dili anlamına geliyor. İnsanların gerçekten nasıl hissettiğini anlayan ve bunu yansıtan markalar güven ve anlam kazanıyor.

Bu yaklaşım Türkiye’de de karşılık buluyor. Örneğin CeraVe, #Cerawards kampanyasıyla kullanıcıları cilt bakım rutinlerini, önerilerini ve deneyimlerini paylaşmaya davet ederek eğitici ve otantik içerikleri teşvik etti. Türkiye’nin dört bir yanından içerik üreticileri kampanyaya katıldı; kullanıcılar hem birbirleriyle hem de markayla güçlü bir bağ kurdu. Kampanya, geniş bir güzellik topluluğu hissi yaratırken yaratıcılığı da ön plana çıkardı.

KEŞİF MOTORU OLARAK KULLANILIYOR

TikTok kullanıcılar tarafından güçlü bir keşif motoru olarak da kullanılıyor. Kullanıcılar belirli bir niyetle platforma geliyor ancak arama, yorumlar ve içerik üreticileri aracılığıyla beklenmedik ilgi alanları keşfediyor ve yeni markalarla tanışıyor. TikTok’ta keşif artık doğrusal ilerlemiyor. Kültürel kesişimler, niş topluluklar ve içerik üreticisi odaklı yolculuklar sayesinde markalar, kendi kategorilerinin ötesinde yeni temas noktaları yakalayabiliyor. Bu da markalara yalnızca görünür olma değil, anlamlı şekilde keşfedilme fırsatı sunuyor.

Merak Detour’ları trendine göre, hedef kitlelerin yeni keşif yolculuklarını derinleştirmesiyle 2026’nın yeni para birimi "merak" olacak.

BİLGİ İÇİN YAPAY ZEKA SATIN ALMA İÇİN İNSAN DENEYİMİ

Tüketiciler için "değer" kavramı yeniden tanımlanıyor. Satın alma kararları artık yalnızca fiyat ya da fonksiyon üzerinden değil; anlam, topluluk onayı ve güven üzerinden şekilleniyor. Aynı zamanda tüketiciler, temel ihtiyaç dışı ürünlere harcamayı kısıyor ancak "temel ihtiyaç" tanımını genişletiyor ve bu sınırı duygular belirliyor.

Kullanıcılar bilgiye ulaşmak için yapay zekadan yararlansa da satın alma kararlarında güven ve ilham için TikTok’taki insan deneyimine yöneliyor. Markalar, ürünlerinin neden önemli olduğunu net şekilde ortaya koyduklarında ve duygusal bir karşılık yarattıklarında öne çıkıyor. Alışveriş yapanlar öncelikle satın alma gerekçesini haklı çıkaran markaları ödüllendirdiği için rapor, 2026’da niyetin anlık ilginin önüne geçeceğini öngörüyor.

Türkiye’de bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri Cornetto oldu. Marka, Yetenek Sizsiniz Türkiye ile yaptığı iş birliği kapsamında #sarkisoyle kampanyasını hayata geçirerek kullanıcıları şarkıyı seslendirdikleri videolar paylaşmaya davet etti. Kampanya 160 milyondan fazla görüntülenme elde ederken, 6.000’den fazla kullanıcı videosuna ilham verdi. En dikkat çekici performansın sahibine, Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin final bölümünde yer alma ve hem programın jüri üyelerinden biri hem de Cornetto’nun yaz şarkısının sanatçısı olan Hande Yener ile birlikte canlı performans sergileme fırsatı verildi.

KULLANICILAR MERAKLARININ PEŞİNDEN GİDİYOR

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Global İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz şunları söyledi:

"2026’da dijital dünyadaki etkileşimin daha bilinçli ve daha derin bir hale dönüşmeye devam edeceğini görüyoruz. Kullanıcılar artık yalnızca içerik tüketmiyor; meraklarının peşinden gidiyor ve zamanlarının karşılığında gerçek bir değer bekliyor. Bu da markalar için görünürlüğün ötesine geçen yeni bir sorumluluk anlamına geliyor. Doğru zamanda, kültürel olarak anlamlı ve gerçekten fayda sağlayan içeriklerle toplulukların bir parçası olabilen markalar TikTok’ta başarılı olacak. İnsani içgörüleri gelişmiş yapay zekâ araçları ve güçlü veri altyapısıyla birleştiren; hızlı, ilgili ve samimi bir iletişim kurabilen markalar fark yaratacak."