TikTok fenomeni, Tayland’ın Mae Sot bölgesindeki bir ormanda dövülmüş ve ciddi şekilde yaralanmış halde ölü olarak bulundu.

CESEDİ AĞACIN ALTINDA BULUNMUŞ

25 yaşındaki içerik üreticinin cesedi, büyük bir ağacın altında çimenlik alanda saat 16.00 civarında bulundu.

CİNAYET OLABİLİR

Tayland’daki yerel yetkililer, olay yerinde yapılan incelemede Htwe’nin vücudunda şiddet izleri olduğunu tespit etti ve bunun bir cinayet olabileceği üzerinde duruyor.

Polis, bir şüpheliyi tutukladığını açıkladı ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Henüz resmi olarak zanlının kimliği kamuoyuna açıklanmadı. Bazı kaynaklar, Htwe’nin cinayete robbi veya önceden planlı saldırı gibi motivasyonlarla hedef olmuş olabileceğini bildiriyor.

Yerel haberler, Htwe’nin gecenin bir yarısı bir “yardım çağrısı” aldıktan sonra evinden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirtiyor.

Vücudu bulunduğunda üzerinde sarı bir tişört, siyah eşofman altı vardı ve başında ile yüzünde kurumuş kan izleri vardı. Polis, olay yerinde kanlı bir tahta sopa bulduğunu ve bunun muhtemel cinayet aleti olabileceğini aktardı.