Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde pazartesi günü korkunç bir olay yaşandı. TikTok fenomeni Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Genç kadının intihardan önce tüm hesaplarını kapattığı tespit edildi.

HESAPLARINI KAPATMIŞ

Yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin TikTok fenomeni 21 yaşındaki Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan'ın bir süre önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.

BABASI İMAMDI

Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç TikTok fenomenin Ümraniye'deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Genç TikTok fenomeni Kübra Karaaslan'ın cenazesine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.